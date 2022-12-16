Набиуллина заявила о достаточном запасе золотовалютных резервов в РФ

Золотовалютных резервов в России достаточно, задачи их накопления нет. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

«Наших золотовалютных резервов достаточно сейчас. У нас нет задачи специального накопления золотовалютных резервов», — сказала Набиуллина на брифинге.

Она уточнила, что их покупка будет возможна только в том случае, если будет накопление средств в рамках бюджетного правила.

Набиуллина также добавила, что большинство российских банков уже вышли на прибыль. По ее словам, выход на прибыль всего сектора ожидается в 2023 году.

Ранее в этом месяце пресс-служба Центробанка сообщила, что международные резервы России по состоянию на 1 декабря составили $567,3 млрд. Резервы увеличились более чем на $20 млрд по сравнению с данными на 1 ноября.

До этого, 30 ноября, в Европейском союзе (ЕС) признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России из-за действия международного принципа государственного иммунитета. Теперь вместо конфискации активов ЦБ Еврокомиссия (ЕК) предложила учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации активов РФ в ЕС.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.