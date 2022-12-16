Двух пьяных водителей задержали на дорогах Мурманска

Инспекторы ДПС задержали двух водителей с признаками алкогольного опьянения в Мурманске. В отношении автомобилистов возбуждены уголовные дела.

Первого нарушителя заметили на улице Старостина. Полицейские остановили автомобиль Renault, который странно двигался. Водитель прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Установлено, что мужчину в 2022 году уже штрафовали за пьяное вождение, кроме того, горожанин был лишен водительского удостоверения на полтора года.

Еще один автомобилист управлял машиной Kia Rio. Заметив сотрудников Госавтоинспекции, мужчина резко изменил направление движения. Полицейские заметили сомнительный маневр, начали преследование и остановили транспортное средство. Оказалось, что мурманчанин находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель ранее был лишен водительского удостоверения.

Теперь автомобилистам грозит лишение свободы до двух лет. Машины направлены на штрафстоянку.