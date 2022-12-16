Последствия ракетных ударов по целям на Украине показали с борта самолета
Украинское издание «Страна.ua» 16 декабря в Telegram-канале опубликовало видео, предположительно, взрывов на Украине, снятое с борта воздушного судна.
Отмечается, что видео снято из самолета, летящего через Молдавию.
Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В нескольких регионах страны прозвучали взрывы.
Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о повреждении девяти объектов генерации. На этом фоне украинская энергетическая компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию.
При этом комментариев от Минобороны России об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины не поступало.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на атаку Крымского моста
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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