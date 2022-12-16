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Эксперт объяснил ввод Евросоюзом и США антироссийских санкций по частям

Эксперт Кузьмин объяснил заботой об экономике ввод Евросоюзом и США антироссийских санкций по частям
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Вводя санкции по частям, страны Запада создают видимость постоянной борьбы с Россией и сберегают собственную экономику от коллапса. Такое мнение ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин высказал в пятницу, 16 декабря.

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«Развлечение по «отрубанию хвоста по кускам», ничего радикально нового здесь нет... Можно было бы ввести какие-нибудь сверхжесткие эмбарго против нас, со страшной силой ударить по самим себе», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам эксперта, они вынуждены так делать, чтобы это не опрокинуло их собственную экономику

Кузьмин добавил, что западным странам также важно «поддерживать ощущение, что они всё время с нами борются».

Ранее в этот день Совет Евросоюза (ЕС) утвердил новый, девятый пакет антироссийских санкций.

Он затронет 168 российских компаний, связанных с Военно-промышленным комплексом. Также будут расширены инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов, сообщает телеканал «360».

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует соглашение по очередному пакету санкционных мер. Она подчеркнула, что рестрикции коснутся почти 200 физических и юридических лиц.

Также в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реагировать на девятый пакет санкций ЕС в отношении России пока рано, так как неизвестны его детали, сообщается на сайте kp.ru. Необходимо получить официальную информацию, отметил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать, пишет REGNUM.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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