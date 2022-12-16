Власти Уфы утвердили проект застройки в историческом центре

В Уфе утвержден проект застройки квартала в историческом центре. Соответствующий документ за подписью мэра города опубликован на сайте горадминистрации.

Речь идет о квартале в границах улиц Гоголя, Красина, Карла Маркса и Чернышевского. Согласно документу, по Чернышевского на месте деревянных домов планируется возвести девятиэтажку. Вместо существующей деревянной постройки по Карла Маркса, 51, построят двухэтажное «общественное здание с подземным паркингом».

Как уточняет «МедиаКорСеть», на территории квартала снесут деревянные ветхие здания, хозяйственные постройки и гаражи. Все остальные объекты власти намерены сохранить.

В конце ноября сообщалось, что в Уфе так и не начались работы по реконструкции Госцирка, хотя планировалось сделать это в 2022 году. Причину переноса начала ремонта объяснила замглавы республиканского министерства культуры Гульдар Хамитова.