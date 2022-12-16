Ученые нашли доступный способ борьбы с депрессией

В борьбе с депрессией могут помочь прогулки на природе. Об этом 16 декабря сообщил научный журнал Journal of Affective Disorders.

К такому выводу пришла группа ученых из Макгиллского университета. Они провели исследование с участием 37 пациентов, поделенных на две группы. Одна из них должна была гулять в городе, а другая — на природе.

Добровольцы заполняли дневник эмоций, который затем проанализировали ученые. Участники второй группы продемонстрировали долгосрочное снижение негативных эмоций.

«Всё чаще ученые говорят о том, что прогулки на природе делают людей счастливее. Однако в большей части исследований участвовали добровольцы, не имеющие психиатрических диагнозов. Мы же рассматривали влияние прогулки на пациентов с диагностированным депрессивным расстройством», — заявили психиатры.

Они сделали вывод, что прогулки на природе могут стать эффективным дополнением к терапии депрессии.

13 ноября член экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова рассказала, что антидепрессанты могут быть неэффективны из-за генетических особенностей пациента. Она сообщила, что лекарственные препараты, как и пища, могут у каждого человека усваиваться по-разному.