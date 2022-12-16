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В МИДе пообещали найти организаторов покушения на главу Русского дома в ЦАР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия не намерена закрывать Русский дом в Центральноафриканской Республике (ЦАР) из-за покушения на его главу Дмитрия Сытого и приложит все усилия, чтобы найти организаторов этого теракта. Об этом 16 декабря заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

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«Мы не должны проявлять здесь какой-то страх перед террористами, они только на это и рассчитывают», — сказал он.

Богданов отметил, что покушение на Сытого — террористический акт, требующий осуждения. Россия, по его словам, приложит все усилия, чтобы найти организаторов покушения.

Ранее в этот же день глава Русского дома получил анонимную посылку, вскрыл ее, и произошел взрыв. После этого инцидента охрана российского посольства была усилена.

На данный момент состояние главы Русского дома оценивается как тяжелое, но стабильное. В полиции назвали покушение на Сытого терактом и сообщили, что тот ранее получал угрозы.

Русский дом в столице ЦАР Банги открылся в феврале 2022 года.

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