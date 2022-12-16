Власти Киева сообщили о приостановке движения поездов метро до конца дня

Движение поездов в метро Киева приостановлено до конца дня. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в городской администрации.

«В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда в метрополитене сегодня до конца дня ходить не будут. В то же время подземные станции будут работать в режиме укрытия», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Граждан призвали пользоваться наземным общественным транспортом при передвижении по городу и указали, что в пятницу в Киеве курсируют автобусы по постоянным схемам и автобусные маршруты, работающие на замену троллейбусным.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Деснянском и Днепровском районах города. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Кличко также сообщил, что движение метро временно остановлено на всех линиях.

Мэр Киева рассказал, что в случае наступления блэкаута на всех маршрутах общественного наземного транспорта будут работать бесплатные автобусы. При этом метро работать не будет. Станции подземки послужат в качестве пунктов временного пребывания во время воздушной тревоги. Для того чтобы туда попасть, нужно будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность, подчеркнул градоначальник.

16 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.

При этом от Минобороны РФ никаких комментариев относительно инцидентов на Украине или возможных ударах в пятницу не поступало. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на атаку Крымского моста. При этом комментариев от российского оборонного ведомства по случаю перечисленных взрывов на Украине пока не поступало.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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