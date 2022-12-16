Набиуллина заявила, что ЦБ РФ выступает за завершение программ ипотеки от от застройщиков

Набиуллина заявила, что ЦБ РФ выступает за завершение программ ипотеки от от застройщиков

2022-12-16 15:54:30

2022-12-16 15:54:30

2022-12-16 15:54:30

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