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Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

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Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 16 декабря, оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщили в Центробанке.

Сохранная сигнализация: рынок ждет фиксации ключевой в 7,5% в декабре
Как ЦБ балансирует между макроэкономическими рисками

«Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики», — отмечается в сообщении ЦБ.

Как сообщается, последующие решения по ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Как прогнозирует регулятор, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

В сообщении говорится также, что потребительские цены в ноябре выросли на 12% (после 12,6% в октябре). По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги.

В этот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России продолжит замедляться в ближайшие месяцы. По ее словам, грядущей весной она может опуститься ниже 4%.

9 декабря опрошенные «Известиями» аналитики заявили о том, что на заседании 16 декабря Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. Отмечается, что сохранение размера ключевой ставки в декабре свидетельствует о нахождении баланса между текущими невысокими проинфляционными рисками и неопределенностью в 2023 году.

В тот же день президент России Владимир Путин указал на то, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. Он также добавил, что в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

Несколькими днями ранее директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с «Известиями» предположил, что инфляция по итогам 2022 года может быть на уровне или даже меньше нижней границы основного диапазона прогнозов. Как отметил эксперт, по предварительным оценкам, за ноябрь этого года инфляция составит 0,4%, год назад она была почти 1%.

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