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Евросоюз введет санкции против 168 российских организаций, связанных с ВПК

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В девятый пакет санкций Евросоюза войдут 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Об этом 16 декабря сообщил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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«Основные ограничения касаются 168 субъектов, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. Всего в настоящее время под санкциями находится 410 организаций», — написал он в Twitter.

Домбровскис добавил, что будут расширены инвестиционные запреты в отношении энергетического и добывающего секторов, а также бизнес-услуги, такие как реклама, исследования рынка и опросы общественного мнения.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций в отношении России. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, индивидуальные санкции охватят около 200 человек. Также в новый пакет войдут ограничения по продукции двойного назначения.

15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать. По ее словам, российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные выпады.

При этом 16 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реагировать на новый пакет санкций пока рано, для этого необходимо получить официальную информацию об ограничениях.

12 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что девятый пакет ограничений Евросоюза против России не будет касаться сферы ядерной энергетики и энергосектора. Кроме того, Венгрия выступила против включения ряда россиян в санкционный список.

Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций 7 декабря. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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