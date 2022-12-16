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В Германии на станциях Deutsche Bahn произошла диверсия

Der Spiegel: в Германии произошла диверсия, неизвестные перерезали кабеля на станциях ж/д концерна Deutsche Bahn
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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В Германии вновь произошла диверсия на двух распределительных станциях железнодорожного концерна Deutsche Bahn, сообщила 16 декабря газета Der Spiegel.

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Уточняется, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 11 декабря. Неизвестные пробрались в два здания сигнальных будок на железнодорожной линии в Эссен-Дельвиг и перерезали важные кабели в нескольких распределительных коробках.

Маршрут возле места произошедшего, по которому ходят только грузовые поезда, пришлось закрыть для движения составов, так как несколько переездов остались без электричества. Пассажиропоток не пострадал, уточнило издание.

На сегодняшний день движение грузовых поездов по этому маршруту восстановлено, поскольку железнодорожные переезды могут работать от аккумуляторов.

Полиция госохраны Германии начала проверку по факту произошедшего. Федеральная прокуратура в Карлсруэ проверяет версию об «антиконституционном саботаже». По мнению следователей, диверсанты могли перерезали эти кабели, чтобы парализовать внутреннюю сеть связи. Однако на сегодняшний день, по данным правоохранителей, подтверждения этой версии нет.

8 октября несколько часов на севере Германии было парализовано движение поездов дальнего следования Deutsche Bahn. Спустя несколько часов неисправность удалось устранить. Известно, что движение составов было прервано из-за вандализма: неизвестные также повредили кабели на путях.

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