Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове
Экономика
Безработица в России обновила исторический минимум
Мир
Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд
Общество
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Мир
Греция направит Украине вооружение только взамен на ПРО Patriot из США
Мир
Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Наука
В «Роскосмосе» опровергли информацию о температуре 50°C на корабле «Союз МС-22»
Мир
Президент Словакии приняла отставку правительства
Мир
Мэр Харькова сообщил о «колоссальных разрушениях» в городе

Пострадавшего от взрыва шефа польской полиции выписали из больницы

0
Фото: Global Look Press/Pawe WrÃblewski
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика, получившего легкие травмы в результате взрыва в комендатуре, выписали из больницы. Об этом сообщает в пятницу, 16 декабря, газета wyborcza.pl.

Гость в горле: в Польше растет недовольство украинскими беженцами
Местным жителям не нравится, что переселенцы навязывают им свои принципы

Как уточняет издание, Шимчик находился в госпитале более двух суток. Согласно неподтвержденной информации, шеф полиции попал в больницу из-за потери слуха. Теперь ему предстоит дать показания в качестве свидетеля.

Издание сообщает также, что прокуратура возбудила расследование по факту взрыва.

«Оно ведется по факту неумышленного доведения до непреднамеренного резкого выброса энергии, что угрожало жизни или здоровью многих людей или имуществу в крупных размерах», — сообщил пресс-секретарь прокуратуры в Варшаве Марчин Садусь.

Об инциденте сообщили в МВД Польши накануне. Уточнялось, что в штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный комендантом на Украине.

Уточнялось, что Шимчик получил этот подарок от одного из руководителей украинских служб во время недавнего визита на Украину. В результате взрыва Шимчик получил ранения и был госпитализирован. Также в ведомстве сообщили об еще одном пострадавшем — гражданском сотруднике главного управления национальной полиции страны, ему госпитализация не потребовалась.

В полиции уточнили, что в одном из помещений из-за взрыва оказался поврежден потолок. В связи с инцидентом Польша потребовала от Украины разъяснения.

Позднее ряд польских СМИ сообщил, что украинский подарок оказался гранатометом. По их данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения офицеров с боеприпасом. Сообщалось, что он «неожиданно выстрелил, пока они играли с ним». Также, по данным издания, Шимчик из-за этого временно потерял слух.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022