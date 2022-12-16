Пострадавшего от взрыва шефа польской полиции выписали из больницы

Главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика, получившего легкие травмы в результате взрыва в комендатуре, выписали из больницы. Об этом сообщает в пятницу, 16 декабря, газета wyborcza.pl.

Как уточняет издание, Шимчик находился в госпитале более двух суток. Согласно неподтвержденной информации, шеф полиции попал в больницу из-за потери слуха. Теперь ему предстоит дать показания в качестве свидетеля.

Издание сообщает также, что прокуратура возбудила расследование по факту взрыва.

«Оно ведется по факту неумышленного доведения до непреднамеренного резкого выброса энергии, что угрожало жизни или здоровью многих людей или имуществу в крупных размерах», — сообщил пресс-секретарь прокуратуры в Варшаве Марчин Садусь.

Об инциденте сообщили в МВД Польши накануне. Уточнялось, что в штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный комендантом на Украине.

Уточнялось, что Шимчик получил этот подарок от одного из руководителей украинских служб во время недавнего визита на Украину. В результате взрыва Шимчик получил ранения и был госпитализирован. Также в ведомстве сообщили об еще одном пострадавшем — гражданском сотруднике главного управления национальной полиции страны, ему госпитализация не потребовалась.

В полиции уточнили, что в одном из помещений из-за взрыва оказался поврежден потолок. В связи с инцидентом Польша потребовала от Украины разъяснения.

Позднее ряд польских СМИ сообщил, что украинский подарок оказался гранатометом. По их данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения офицеров с боеприпасом. Сообщалось, что он «неожиданно выстрелил, пока они играли с ним». Также, по данным издания, Шимчик из-за этого временно потерял слух.