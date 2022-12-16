В российском посольстве подтвердили покушение на главу Русского дома в ЦАР Сытого

Пресс-атташе посольства России в Центрально-Африканской Республике Владислав Ильин в пятницу, 16 декабря, сообщил, что глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый госпитализирован в Банги после покушения.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», — сказал Ильин «РИА Новости».

Известно, что инцидент произошел в его доме, а не в дипмиссии. Сытый получил анонимную посылку, вскрыл ее и произошел взрыв.

Как уточнило российское диппредставительство в ЦАР, состояние Сытого оценивается как тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет.

Также в пятницу в пресс-службе дипмиссии рассказали, что после данного инцидента была усилена охрана российского посольства в республике.

Глава полиции страны Бьенвеню Зокуэ назвал покушение на Сытого терактом. По его словам, подробности инцидента выясняются. При этом в полиции сообщили, что глава Русского дома получал угрозы.

Русский дом в Банги открылся в феврале 2022 года. Там жителей ЦАР знакомят с русской культурой, традициями и языком.