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В Москве в декабре выявили свыше 1 тыс. водителей с признаками алкогольного опьянения

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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С 1 по 15 декабря 2022 года Госавтоинспекция Москвы выявила 1159 водителей за управление автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Об этом ведомство сообщило 16 декабря в своем официальном Telegram-канале.

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В ходе проверки выяснилось, что у 513 водителей состояние опьянения было доказано, а еще 590 человек, находившихся за рулем, отказались от прохождения процедуры освидетельствования.

В столичной ГИБДД особо подчеркнули, что из 1159 водителей 56 повторно сели за руль в нетрезвом виде не смотря на то, что они уже были лишены права управления транспортным средством. В результате теперь им грозит за такой поступок уголовная ответственность.

Накануне предстоящих выходных, ГИБДД Москвы в очередной раз призывало водителей отказаться от управления транспортом в нетрезвом состоянии и не рисковать ни своей, ни чужими жизнями.

15 декабря Госавтоинспекция Москвы отчиталась о том, что с начала текущего года сотрудниками ГИБДД столицы за дачу взятки задержано 174 участника дорожного движения. В ведомстве отметили, что в отношении 147 граждан уже возбуждены уголовные дела по ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки», по остальным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Инспекторы ДПС напомнили, что дача взятки должностному лицу при исполнении является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы.

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