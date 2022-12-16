Объезд у поврежденного диверсантами моста под Мелитополем будет готов 20 декабря

Объездная дорога у моста из Мелитополя в село Константиновка, поврежденного в результате действий украинских диверсантов, будет введена в эксплуатацию 20 декабря. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила и. о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова.

«Планируем завершить 20 декабря строительство. По этой дороге будет пущен только легковой и пассажирский транспорт. Весь грузовой транспорт мы пускаем в объезд Мелитополя», — заявила она журналистам.

Губанова отметила, что сейчас на объекте работает 21 единица техники. По ее словам, властям удалось вдвое сократить срок работ.

Ранее, 12 декабря, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.

На следующий день в распоряжении «Известий» оказались кадры поврежденного объекта.

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин указал, что сухопутный коридор в Крым не пострадал, даже несмотря на попытку подрыва моста.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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