Свыше 53 млн рублей направят на ремонт дороги в Псковской области

Больше 50 млн рублей направят на ремонт дороги в Порховском районе Псковской области. Согласно контракту, работы завершатся в августе 2023 года.

В качестве заказчика работ выступает «Псковавтодор», подрядная организация — «Буер». Об этом пишет Псковское агентство информации. В регионе отремонтируют участок дороги Подсевы — Сладковичи. Трасса востребована среди местных жителей и обеспечивает сообщение пассажирского и грузового транспорта.

Подрядчику предстоит заменить изношенное дорожное покрытие, укрепить обочины, отремонтировать примыкания и съезды. На прибровочной части обочин распределят растительный грунт с засевом многолетних трав, пишет Псковская лента новостей.

Ожидается, что в нормативное состояние будут приведены автобусные остановки. Разметку на дорогу нанесут термопластиком.