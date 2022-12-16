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Свыше 53 млн рублей направят на ремонт дороги в Псковской области

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Больше 50 млн рублей направят на ремонт дороги в Порховском районе Псковской области. Согласно контракту, работы завершатся в августе 2023 года.

В качестве заказчика работ выступает «Псковавтодор», подрядная организация — «Буер». Об этом пишет Псковское агентство информации. В регионе отремонтируют участок дороги Подсевы — Сладковичи. Трасса востребована среди местных жителей и обеспечивает сообщение пассажирского и грузового транспорта.

Подрядчику предстоит заменить изношенное дорожное покрытие, укрепить обочины, отремонтировать примыкания и съезды. На прибровочной части обочин распределят растительный грунт с засевом многолетних трав, пишет Псковская лента новостей.

Ожидается, что в нормативное состояние будут приведены автобусные остановки. Разметку на дорогу нанесут термопластиком.

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