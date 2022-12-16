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В Китае восхитились метафорой Путина об отношении США к Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Читатели китайской газеты «Гуанча» 16 декабря поддержали высказывание президента России Владимира Путина об отношениях США и Европы. Накануне российский лидер во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Москве образно выразился, что «Европа позволяет США вытирать об себя ноги».

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«Восхищаюсь тем, как Путин умеет говорить! Он словно метает дротики и стилеты, и каждый из них попадает прямо в десятку», — прокомментировал один из подписчиков.

«ЕС уже не терпится подставить и свое лицо Соединенным Штатам, чтобы те вытерли о него свои ноги», — написал другой пользователь.

«Путин замечательно описал Европу. Европейский союз — это половой коврик Америки», — отметил еще один читатель газеты.

«Эти слова вообще-то относятся ко всем, у кого еще есть иллюзии относительно США!» — подытожил четвертый читатель.

15 декабря президент России заявил, что Европа путем введения санкций вызвала прежде всего скачок инфляции у себя же. Российский лидер отметил, что власти Евросоюза сегодня уже сами говорят о том, что политика их главного партнера — Соединенных Штатов — ведет к деиндустриализации Европы. И теперь даже пытаются заявить о своей обиде на американского сюзерена, и предъявить ему какие-то счета. Однако в сложившейся ситуации они винить могут только самих себя, поскольку позволили, чтобы США вытирали о них ноги.

Ранее, 27 ноября, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским послом Игорем Моргуловым заявил, что Пекин, как и Москва, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Он отметил, что Китай и Россия вместе будут продвигать многополярный мир и упорно отстаивать систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, а также миропорядок на основе международного права.

В конце сентября Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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