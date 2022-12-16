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Температура на корабле «Союз МС-22» достигла 30°C из-за утечки

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Фото: Роскосмос
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Из-за утечки в системе охлаждения на «Союзе МС-22», пристыкованного к МКС, температура на корабле достигла 30 градусов по Цельсию, космонавты работают над решением этой проблемы. Об этом 16 декабря сказал специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров с экипажем Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.

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«Сейчас в корабле очень жарко, 30 градусов, может быть, даже больше. Мы хотим немного изменить вентиляцию, чтобы вам было попрохладнее, воздух направить в корабль», — указал специалист ЦУП.

Накануне, 15 декабря, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что причиной появления утечки на «Союзе МС-22» может быть попадание микрометеорита в радиатор корабля.

Ранее в этот день стало известно, что выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был перенесен из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС.

Пресс-служба «Роскосмоса» в свою очередь сообщила, что российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Отмечалось, что факт утечки подтвердился в ходе визуального осмотра, однако все системы МКС в данный момент работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

В тот же день главный редактор портала «Pro космос» Александр Баулин в беседе с «Известиями» предположил, что причинами повреждения обшивки корабля могут быть технический брак или внешнее воздействие. Эксперт предположил, что сначала будет проведен осмотр повреждения, чтобы понять его серьезность.

В крайнем случае, если неисправность критическая, то может быть отдана команда к экстренной эвакуации, добавил Баулин. Тогда порядок на российском сегменте МКС останется поддерживать космонавт Анна Кикина, которая прилетела на Dragon и на нем же должна вернуться.

В прошлый раз космонавты покидали пределы станции и выходили открытый космос 17 ноября. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы провести подготовку переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов.

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