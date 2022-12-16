Завершилась первая конференция «Реабилитация детей и молодых взрослых с опухолями ЦНС»

Завершилась первая научно-практическая конференция «Реабилитация детей и молодых взрослых с опухолями ЦНС», организованная Благотворительным Фондом Константина Хабенского в партнерстве с РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Более 190 специалистов, участвующих в лечении и восстановлении детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга, обсудили наиболее сложные и актуальные вопросы медицинской реабилитации, обменялись опытом и лучшими практиками.

«Я думаю, что наш Университет с двумя мощнейшими детскими клиниками имеет огромный опыт в области реабилитации. Мы очень много усилий предпринимаем в данном направлении, чтобы быть лидерами и внедрять новейшие технологии, — рассказал в приветственном слове ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Анатольевич Лукьянов. — Онкология — особая зона. Реабилитация здесь носит не только физический характер, но и психологический, поскольку молодой организм сталкивается лицом к лицу с угрозой жизни. И, пережив такое, он должен не просто выздороветь, а вернуться к нормальной, полноценной жизнедеятельности».

Первый день конференции открыли доклады, посвященные неврологическим, эндокринологическим и химиотерапевтическим последствиям лечения пациентов с опухолями ЦНС. В роли спикеров выступили детский онколог, профессор Ольга Григорьевна Желудкова, невролог Виктория Алексеевна Яковлева, эндокринолог Алексей Леонидович Калинин.

«На одной площадке мы собрали не только специалистов, непосредственно принимающих участие в процессе реабилитации, но и пригласили экспертов, занимающихся лечением детей и молодых взрослых с опухолями ЦНС, — онколога, невролога, эндокринолога, так как именно их медицинские заключения и наблюдения, интерпретации симптомов и проблем пациента задают направление для работы специалистов по реабилитации», — пояснила Ирина Константиновна Левинских, директор программ Фонда.

О современном взгляде на реабилитацию также рассказала Ольга Арленовна Лайшева, д.м.н., профессор, руководитель центра медицинской реабилитации РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России: «Сейчас реабилитация – это не только физическая терапия, это комплексный, индивидуальный и мультидисциплинарный подход. Проводилось колоссальное количество исследований, и ни одна методика свою приоритетность относительно другой не доказала. Почему? Потому, что каждый пациент уникален. Для каждого должна быть подобрана индивидуальная программа реабилитации».

«Еще вчера разговор об онкореабилитации и взрослых, и детей не стоял на повестке дня. Максимум, что предлагалось пациентам, — это консультация психологов. Но сегодня уже приходит понимание, что реабилитация — это часть лечебного процесса, который начинается в момент постановки диагноза. Пациента нужно готовить к лечению и сопровождать в лечении, — подтвердила слова Александра Федоровича Галина Евгеньевна Иванова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России. — Более того мы видим, что профиль пациента, которого мы получаем в онкореабилитации, схож с профилем пациента при инсульте или черепно-мозговой травме. Не важно, что произошло, мы должны определить — какие ресурсы сохранились у пациента для того, чтобы выполнять обычные жизненные функции».

Первый день конференции продолжился разбором клинических случаев и обсуждением узкоспециализированных тем по секциям: физическая реабилитация, эрготерапия, психология, когнитивная реабилитация и логопедия. На секциях каждому из региональных специалистов, работающих в мультидисциплинарных бригадах с пациентами нейроонкологического профиля, удалось расширить свои компетенции.

Уникальной особенностью конференции стали практические занятия, которым был посвящен второй день конференции. У участников была возможность выбрать интересующее их направление и посетить мастер-классы по физической и психосоциальной реабилитации на базе РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, познакомиться со структурой и методами работы ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, единственного государственного медицинского учреждения России, занимающегося реабилитацией исключительно онкологических пациентов, и узнать о практиках когнитивной реабилитации на базе НИИ развития мозга и высших достижений РУДН.

Отзывом о посещении НИИ развития мозга и высших достижений РУДН поделилась Алиса Георгиевна Волкова, к.м.н, врач-педиатр, заведующая отделением медицинской реабилитации Клиники НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой ПСПбГМУ им. Павлова: «Восстановление когнитивных функций — один из главных вызовов, который стоит перед специалистами, занимающимися реабилитацией пациентов с опухолями ЦНС. Специалисты Института подробно разъяснили принципы работы своих лабораторий. У нас была возможность получить не только теоретические знания, но и в интерактивном формате попробовать на себе диагностические тесты. Лично для меня, как заведующего отделением медицинской реабилитации клиники, где пациенты проходят первый этап реабилитации и находятся еще в тяжелом состоянии, было очень полезно увидеть возможные составляющие следующего этапа реабилитации».

В заключительный день участникам конференции были продемонстрированы разработки ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России — тренажеры для нейрореабилитации, которые могут применяться при работе с пациентами с опухолями ЦНС.