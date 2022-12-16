Владелец Zara купил жилой небоскреб в США

Основатель компании Inditex, владелец брендов одежды Zara, Bershka и Pull & Bear Амансио Ортега купил жилой небоскреб в Сиэтле. Об этом 15 декабря сообщила газета El Pais.

По ее данным, принадлежащая Ортеге инвестиционная компания Pontegadea приобрела небоскреб Kiara в центре Сиэтла за $323 млн. Его высота составляет 133 метра, здание имеет 40 этажей и 461 квартиру. Оно было построено в 2018 году.

До этого структуры Ортеги уже приобретали дорогостоящую недвижимость в США. Ему также принадлежит жилой небоскреб в Нью-Йорке и офисные здания в Сиэтле, в которых расположены штаб-квартиры компаний Amazon и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

8 декабря московский архитектурный совет одобрил проект небоскреба высотой практически 400 м в комплексе «Москва-Сити». Башня станет одной из самых высоких в Москве. В ней планируют разместить многофункциональный комплекс с торговыми объектами, офисами, фитнес-центрами, кафе. Сдать объект планируется в 2030 году.