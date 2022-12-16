Пять школ закрыли на карантин из-за ОРВИ в Рязанской области

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом пять школ и один детский сад закрыты в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В 113 классах 30 школ приостановлен учебный процесс. Заболеваемость связана с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, а также гриппа и коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Омской области в связи с высокой заболеваемостью на карантин ушли больше 1,3 тыс. школьных классов в 176 школах. Кроме того, приостановлен воспитательный процесс в 241 группе 105 детских садов. Карантин вводится при отсутствии в связи с заболеванием больше 20% детей в коллективе.