«Укрэнерго» объявило ЧС из-за потери свыше 50 процентов потребления энергетической системы

Национальная компания «Укрэнерго» объявила режим ЧС из-за потери свыше 50% потребления энергосистемы Украины. Об этом 16 декабря сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление компании.

«Произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

16 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Чиновники и средства массовой информации сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о «колоссальных разрушениях» в результате утренних ракетных ударов.

На данный момент от Минобороны России никаких комментариев относительно инцидентов на Украине или возможных ударах 16 декабря не поступало.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».