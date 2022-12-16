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В Госдуме посоветовали Зеленскому полистать учебники истории

Депутат Белик: Зеленский делает громкие, но пустые заявления о возможных переговорах с РФ, ему стоит полистать учебники истории
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент Украины Владимир Зеленский делает громкие, но пустые и далекие от реальности заявления. Он не стремится к завершению конфликта в своей стране. Об этом 16 декабря «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал высказывание Зеленского о том, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем.

«Зеленский очередной раз вышел на политические подмостки с громкими, но пустыми и далекими от реальности заявлениями, которыми предлагается путь не к разрешению конфликта, а к его затягиванию», — заявил Белик.

Он подчеркнул, что если Зеленского «интересуют даты и предпосылки, то ему не мешало бы полистать учебники истории, но только те, где дано правдивое изложение событий, происходящих с 1991 года, а не написанные под диктовку натовских кураторов».

Депутат отметил, что Украину долгие годы «системно превращали в анти-Россию», а на ее территории «методично взращивались русофобия и неонацизм».

«Поэтому в нынешних реалиях говорить о ситуации 1991 года беспочвенно и бессмысленно: Украина, поощряемая Западом, не один год шла к тому, что происходит сейчас, колесо истории не отмотать назад, и закономерно, что люди сделали свой выбор о дальнейшем будущем с Россией, этот выбор неизменен», — сказал Белик.

Он добавил, что именно волеизъявление людей и их защита должны определять путь к завершению конфликта, а не многочисленные условия и ультиматумы киевского режима.

12 декабря украинский лидер озвучил три шага для прекращения конфликта. Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Второй — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Наконец, третий шаг — это выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.

В ноябре на саммите G20 Зеленский назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию окончания спецоперации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя «шаги к миру», заявил, что они ведут к продолжению боевых действий. Он подчеркнул, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

РФ не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. 10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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