Сервис TikTok начал сокращать штат сотрудников в России. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе социальной сети.

«В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. <…> Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса», — сказали в компании.

В пресс-службе добавили, что сервис глубоко ценит этих сотрудников и их вклад в развитие платформы. Отмечается, что сервис гарантирует их поддержку.

В июле сообщалось, что TikTok не собирается снимать ограничения на работу в России.

На данный момент российские блогеры не могут вести прямые эфиры в TikTok и делиться в этой социальной сети со своей аудиторией видеороликами. Однако видео заграничных пользователей по-прежнему доступны, также граждане России могут вести переписки.

В марте TikTok приостановил распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России в свете нового закона о фейках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что принятие закона было необходимо на фоне информационной войны против России.