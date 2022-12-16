Мишустин заявил о необходимости развития надежных транспортных коридоров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил 16 декабря основные направления работы на 2023 год. Среди них — развитие транспортно-логистических коридоров и российского рынка.

«В приоритете — укрепление взаимодействия с нашими ключевыми союзниками и поиск новых перспективных партнеров, в первую очередь в активно растущих регионах мировой экономики», — сказал он на заседании правительства.

Мишустин подчеркнул, что для достижения этих целей и необходимо развивать надежные транспортно-логистические коридоры, которые свяжут западные и восточные границы страны, а российский рынок — с рынком ключевых партнеров.

Так, особое внимание будет уделено направлениям север – юг и запад – восток, а также строительству автомагистрали Москва – Казань – Екатеринбург с ее дальнейшим продлением.

В конце апреля в Минпромторге РФ сообщили «Известиям», что министерство совместно с Минтрансом ведет работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Отмечается, что введение санкций со стороны недружественных стран в той или иной мере негативно сказалось на транспортировке продукции для российских компаний всеми способами.

Тем не менее российские производители и логистические компании постепенно адаптируются к условиям введенных ограничений. Так, новые цепочки прорабатываются в странах Востока, Южной Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Европейские страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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