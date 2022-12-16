Два человека пострадали в ДТП на трассе в Липецкой области
Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе Орел — Тамбов на территории Липецкой области. Травмы получили два человека.
Авария произошла в Грязинском районе. По данным ГИБДД, 60-летний водитель автомобиля Haima не справился с управлением, из-за чего машина слетела в кювет. Об этом сообщает LipetskMedia.
Сам водитель и его 60-летняя пассажирка получили травмы. Мужчина госпитализирован в Липецкую городскую больницу, женщина направлена на амбулаторное лечение, уточняет GOROD48.
Предполагается, что причиной ДТП стало нарушение скоростного режима.
За сутки в Липецкой области зарегистрировали еще 26 аварий. Происшествия обошлись без потерпевших.