Volkswagen ID.3 на электротяге стал доступен для россиян

Российские дилеры стали предлагать компактный электромобиль Volkswagen ID.3. В РФ есть машины как с небольшим пробегом стоимостью от 2 470 000 рублей, так и новые, за которые просят 3 600 000 рублей, сообщила 16 декабря «Российская газета».

В основе Volkswagen ID.3 лежит модульная платформа MEB, которая изначально проектировалась под создание электрокаров. Несмотря на внешнюю компактность, модель оказалась крупнее, чем нынешний Golf, а колесная база оказалась всего на 21 мм меньше, чем у модели Passat — 2770 мм.

Электрокар в Европе предлагается с электромотором мощностью 145, 150 или 204 л. с., который установлен на задней оси. Соответственно, есть выбор по емкости батареи — 45, 58 или 77 кВт/ч. Запас хода на одном заряде составляет от 348 до 548 км по циклу WLTP.

В Volkswagen напомнили, что новое поколение ID.3 выйдет на рынок весной 2023 года.

9 декабря стало известно, что на российском рынке появился кроссовер Volkswagen T-Roc. Цены на модель варьируются от 2 580 000 до 4 900 000 рублей. Для европейского рынка кроссовер доступен с тремя бензиновыми двигателями и тремя турбодизелями. Моторы, работающие на бензине, представлены полуторалитровыми турбодвигателями мощностью 115 и 150 л.с. Двухлитровый агрегат выдает 190 л.с. Турбодизели представлены в версиях 115 и 190 л.с. Топовые версии машины идут исключительно с роботизированной коробкой передач. Полноприводные кроссоверы доступны только с моторами мощностью 150 и 190 л.с. Специалисты отметили, что в продаже представлены как новые машины, так и автомобили с небольшим пробегом. Премьера Volkswagen T-Roc состоялась в конце лета 2017 года.