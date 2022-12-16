Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из «Градов»

Украинские войска выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому району Донецку. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район). Выпущено 8 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 14:12 мск.

Украинские войска также обстреляли Донецк из «Градов» накануне утром. Этот удар стал самым масштабным с 2014 года. По словам мэра города Алексея Кулемзина, под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, улица Набережная и район Крытого рынка.

Днем в четверг боевики выпустили 40 ракет из «Градов» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Помимо жилых домов, повреждены здание общежития и ТЦ. Один из ударов пришелся на купол Преображенского собора. Также под удар попало здание театра оперы и балета.

Как отметил в тот же день, 15 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин, последние недели стали настоящим испытанием для жителей республики из-за непрекращающихся обстрелов. Он подчеркнул, что поставляя Украине новое вооружение, коллективный Запад поощряет террор против мирных граждан.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».