Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове
Экономика
Безработица в России обновила исторический минимум
Мир
Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд
Общество
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Мир
Греция направит Украине вооружение только взамен на ПРО Patriot из США
Мир
Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома
Политика
В Кремле пообещали ознакомиться со статьей Киссинджера о будущем между РФ и Украиной
Мир
Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
Общество
Использованные для атак на Крым беспилотники оказались производства США
Мир
Мэр Харькова сообщил о «колоссальных разрушениях» в городе
Сюжет:

Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из «Градов»

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Laurel Chor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому району Донецку. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Грады» в тумане: как Донецк пережил самые тяжелые обстрелы за девять лет
Специальный репортаж «Известий» — о жизни Донбасса в условиях артиллерийского террора со стороны Украины

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район). Выпущено 8 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 14:12 мск.

Украинские войска также обстреляли Донецк из «Градов» накануне утром. Этот удар стал самым масштабным с 2014 года. По словам мэра города Алексея Кулемзина, под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, улица Набережная и район Крытого рынка.

Днем в четверг боевики выпустили 40 ракет из «Градов» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Помимо жилых домов, повреждены здание общежития и ТЦ. Один из ударов пришелся на купол Преображенского собора. Также под удар попало здание театра оперы и балета.

Как отметил в тот же день, 15 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин, последние недели стали настоящим испытанием для жителей республики из-за непрекращающихся обстрелов. Он подчеркнул, что поставляя Украине новое вооружение, коллективный Запад поощряет террор против мирных граждан.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022