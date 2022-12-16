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В ЕК раскрыли детали девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза

В ЕК сообщили, что девятый пакет антироссийских санкций затронет 168 организаций
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Новый, девятый пакет антироссийских санкций затронет 168 российских компаний, написал в пятницу, 16 декабря, вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на своей странице в Twitter.

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Он отметил, что речь идет о компаниях, связанных с военно-промышленным комплексом.

«Мы также расширяем инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов»,— добавил политик.

Как заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, она приветствует соглашение по очередному пакету санкционных мер.

«Он фокусируется на технологиях, финансах и СМИ, чтобы еще больше понизить уровень российской экономики и военные возможности», — сказала представитель ЕК.

Рестрикции коснутся почти 200 физических и юридических лиц, подчеркнула она.

Также в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реагировать на девятый пакет санкций ЕС в отношении России пока рано, так как неизвестны его детали. Необходимо получить официальную информацию, отметил он.

Ранее, в четверг, агентство Reuters сообщило, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций в отношении России. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, индивидуальные санкции охватят около 200 человек. В новый пакет войдут ограничения по продукции двойного назначения.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что ответ России на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать.

Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций 7 декабря. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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