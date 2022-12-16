В марафоне «Росатома» в поддержку Энергодара участвуют все предприятия атомной отрасли

В стартовавшем 12 декабря благотворительном марафоне «Росатом вместе с Энергодаром» в поддержку жителей города Энергодар приняли участие все предприятия атомной отрасли. Инициатива проведения марафона принадлежит генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву.

«Я от имени руководства отрасли предложил нам всем объединиться и поучаствовать в марафоне помощи, чтобы энергодарцы смогли легче пережить зиму. Ведь сейчас в городе не хватает самого необходимого. И для меня очень важно, что это предложение было с энтузиазмом подхвачено нашими сотрудниками. Я и мои коллеги, руководители «Росатома» и дивизионов, перевели свои месячные оклады в общую копилку средств, на которые будут приобретаться все необходимые вещи. Это медицинские техника и автотранспорт, лекарства, школьное оборудование, в том числе компьютеры, обогреватели, мебель для школ и детских садов», — сказал Алексей Лихачев в своем видеообращении к работникам отрасли.

Жизнь и благополучие жителей атомных городов, экологическая безопасность территорий — приоритетные ценности для атомной отрасли России. Атомщики всей страны помогают Энергодару, присоединившемуся к семейству атомных городов «Росатома» в этом году, пережить сложную зиму. В настоящее время город регулярно обстреливается ВСУ, в некоторых домах нет света и тепла, разорены поликлиники и больницы. Особенно трудно приходится детям — во многих школах и детских садах не хватает самого необходимого.

В рамках марафона организован сбор вещей и денег. На собранные средства будет оказана помощь детским садам, школам, медицинским учреждениям и ветеранским организациям.

Перевести любую сумму в помощь жителям Энергодара может любой желающий на сайте.