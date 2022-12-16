Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове
Экономика
Безработица в России обновила исторический минимум
Мир
Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд
Общество
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Мир
Греция направит Украине вооружение только взамен на ПРО Patriot из США
Мир
Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома
Политика
В Кремле пообещали ознакомиться со статьей Киссинджера о будущем между РФ и Украиной
Мир
Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
Общество
Использованные для атак на Крым беспилотники оказались производства США
Мир
Мэр Харькова сообщил о «колоссальных разрушениях» в городе

В марафоне «Росатома» в поддержку Энергодара участвуют все предприятия атомной отрасли

0
Фото: rosatom-energodar.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В стартовавшем 12 декабря благотворительном марафоне «Росатом вместе с Энергодаром» в поддержку жителей города Энергодар приняли участие все предприятия атомной отрасли. Инициатива проведения марафона принадлежит генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву.

«Я от имени руководства отрасли предложил нам всем объединиться и поучаствовать в марафоне помощи, чтобы энергодарцы смогли легче пережить зиму. Ведь сейчас в городе не хватает самого необходимого. И для меня очень важно, что это предложение было с энтузиазмом подхвачено нашими сотрудниками. Я и мои коллеги, руководители «Росатома» и дивизионов, перевели свои месячные оклады в общую копилку средств, на которые будут приобретаться все необходимые вещи. Это медицинские техника и автотранспорт, лекарства, школьное оборудование, в том числе компьютеры, обогреватели, мебель для школ и детских садов», — сказал Алексей Лихачев в своем видеообращении к работникам отрасли.

Жизнь и благополучие жителей атомных городов, экологическая безопасность территорий — приоритетные ценности для атомной отрасли России. Атомщики всей страны помогают Энергодару, присоединившемуся к семейству атомных городов «Росатома» в этом году, пережить сложную зиму. В настоящее время город регулярно обстреливается ВСУ, в некоторых домах нет света и тепла, разорены поликлиники и больницы. Особенно трудно приходится детям — во многих школах и детских садах не хватает самого необходимого.

В рамках марафона организован сбор вещей и денег. На собранные средства будет оказана помощь детским садам, школам, медицинским учреждениям и ветеранским организациям.

Перевести любую сумму в помощь жителям Энергодара может любой желающий на сайте.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022