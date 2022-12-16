Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома

Покушение на гендиректора Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого является терактом. Об этом 16 декабря заявил «РИА Новости» глава полиции страны Бьенвеню Зокуэ.

Он отметил, что подробности покушения выясняются. При этом в полиции сообщили, что Сытый получал угрозы.

Ранее в этот же день пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислав Ильин сообщил о покушении на Сытого и его госпитализации.

Известно, что он получил анонимную посылку, вскрыл ее и произошел взрыв.

В диппредставительстве сообщили, что охрана посольства России в ЦАР после этого инцидента усилена

Российский культурный центр Русский дом был открыт в столице ЦАР Банги 1 февраля 2022 года, пишет «Газета.Ru».