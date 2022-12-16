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Специалист по деловой этике рассказала о допустимых новогодних подарках коллегам

Специалист по деловой этике Холгова назвала критерии выбора новогодних подарков коллегам
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Новогодние подарки коллегам могут быть только недорогими и символическими. Идеальными могут стать игрушки с символами наступающего года, елочные игрушки или красиво оформленные сладости. Об этом президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала в пятницу, 16 декабря.

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По словам эксперта, дорогие подарки запрещены, так как они могут поставить коллегу в неловкое положение.

«Лучше дарить что-то символическое, того же небольшого кролика, красивые сладости, шоколадку, декоративные интерьерные свечи», — сказала она в беседе с Lenta.Ru..

Она добавила, что этикет негативно относится к сувенирам вроде пластиковых кроликов. Это точно не сможет никого порадовать, и стоит что-то более качественное.

При этом Холгова подчеркнула, что новогодние подарки должны быть исключительно символическими, не требующими больших затрат и ответных жестов, в этом и заключается особенность праздника.

Накануне совместное исследование ВТБ и ВЦИОМ показал, что каждый десятый житель России считает, что на Новый год не нужно делать подарки.

Большинство опрошенных — 86% — считает важным делать подарки родным на Новый год. При этом 11% считают, что от этого можно отказаться.

В тот же день психолог Юлия Хадарцева рассказала, что для того, чтобы узнать, о каком подарке на Новый год или Рождество мечтает ваш друг или родственник, можно обратиться к его социальным сетям, сообщает телеканал «360».

В свою очередь кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования Татьяна Попова сообщила агентству городских новостей «Москва», что составление вишлиста — списка желаемых подарков — помогает человеку научиться просить о чем-то своих близких и прямо говорить о своих потребностях.

14 декабря большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения. По данным опроса, в предвкушении праздников находится 27% жителей страны. Большинство опрошенных (74%) традиционно будут праздновать дома вместе с родными, а еще 14% респондентов планируют отдохнуть в гостях.

В преддверии праздника врачи рассказали «Известиям», как правильно выбрать игрушки на новогоднюю елку. В частности, специалисты разъяснили опасность некачественных игрушек для детей и взрослых.

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