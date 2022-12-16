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Пресс-секретарь президента Песков назвал Киссинджера талантливым и опытным экспертом

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В Кремле с большим интересом ознакомятся с идеями экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил 16 декабря на брифинге журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Киссинджер — талантливый и опытный эксперт.

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Киссинджер в статье для издания The Spectator написал, что считает недопустимым отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине. Он не согласен с идеями о том, что Россия после конфликта должна остаться «бессильной».

По его словам, если мира не удастся достигнуть ни боевыми действиями, ни переговорами, то можно рассмотреть вариант самоопределения — проведение референдумов на спорных территориях при участии международных наблюдателей.

В августе Киссинджер заявлял, что затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров.

Киссинджеру 99 лет. С 1973 по 1977 год он был госсекретарем США, а с 1969 по 1975 год занимал пост советника американского президента по национальной безопасности.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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