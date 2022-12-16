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Военный эксперт объяснил размещение Космических сил США в Южной Корее

Военный эксперт Кашин: размещение Космических сил США в Южной Корее повысит оперативность получения сведений от разведки
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/White House
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Новое подразделение американских Космических сил в Южной Корее отвечает за обеспечение связи со спутниковой группировкой в интересах местных сил США и их союзников. Об этом 16 декабря «Известиям» сообщил эксперт Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«Это повысит возможности расположенных здесь сил по оперативному получению информации от космических систем раннего предупреждения, разведки и прочего и использованию космических систем связи. Это информационный компонент, но он очень важен для функционирования американских сил в этом регионе», — сказал он.

По мнению эксперта, новое подразделение, возможно, будет лучше обеспечивать силы США средствами космической разведки.

«Космическая разведка играет ключевую роль именно на корейском театре военных действий, где главными противниками является северокорейская артиллерия и ракетные комплексы. Очень важно быстро получать любую информацию об их перемещениях, пусках ракет и так далее», — заключил Кашин.

14 декабря агентство Yonhap сообщило, что подразделение открыто на авиабазе Осан в Пхенчхане. Оно послужит улучшению координации в сфере безопасности между США и Южной Кореей, а также будет помогать противостоять угрозам КНДР и Китая.

6 декабря Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского минобороны сообщило, что Госдепартамент США поддержал потенциальную передачу Южной Корее вертолетов CH-47F Chinook и различного оборудования на сумму $1,5 млрд по межправительственным контрактам. Ожидается, что данный шаг позволит укрепить оборону республики, а также будет способствовать достижению целей США в сфере международных отношений.

В тот же день стало известно, что Южная Корея открыла специализированный исследовательский центр для разработки многоразовых беспилотных космических аппаратов.

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