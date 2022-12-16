СМИ опубликовали снятое с борта самолета видео взрывов на Украине

Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» в пятницу, 16 декабря, опубликовал видео, предположительно, взрывов на Украине, снятое с борта самолета.

Отмечается, что видео было снято из окна воздушного судна, летящего через Молдавию.

На кадрах видны несколько столбов дыма.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.

Тогда же глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что в стране повреждены объекты энергетики на востоке и юге. Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию.

При этом комментариев от российского оборонного ведомства по случаю перечисленных взрывов на Украине пока не поступало.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на атаку Крымского моста.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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