На станции «Выхино» в Москве задымился вагон метро

На станции метро «Выхино» в Москве 16 декабря задымился вагон с пассажирами. Об этом сообщили очевидцы ЧП.

Дым появился, когда поезд следовал к станции «Рязанский проспект». Многие пассажиры стали испытывать трудности с дыханием, они были вскоре эвакуированы.

14 декабря на Таганско-Краснопресненской были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Кроме того, было полностью остановлено движение от «Октябрьского Поля» до «Спартака». Спустя некоторое время движение было восстановлено. Упавший на пути мужчина был спасен.

В этот же день источник «Известий» сообщил, что на станции метро «Курская» после падения на пути погибла 14-летняя школьница. Несмотря на попытку машиниста остановить состав, применив экстренное торможение, девушка скончалась от полученных травм. Сотрудники метрополитена были вынуждены обесточить один из путей на полчаса, чтобы извлечь тело.