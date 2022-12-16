Путин в телефонном разговоре с Моди дал принципиальные оценки ситуации на Украине
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщили 16 декабря в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что в ходе переговоров Путин по просьбе Моди дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении.
Также стороны, «выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества», обсудили перспективы сотрудничества в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика.
«Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках международных организаций, в том числе с учетом стартовавшего председательства Индии в G20 и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», — отметили в пресс-службе Кремля.
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