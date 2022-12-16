Водоснабжение в Марьиных Колодцах на Ставрополье восстановили спустя пять дней

В селе Марьины Колодцы Минераловодского округа Ставропольского края восстановили водоснабжение. По словам сельчан, воды в домах не было пять дней.

Как сообщили NewsTracker в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», водоснабжение было приостановлено из-за аварии на очистных сооружениях в хуторе Перевальном. 8 декабря там произошло обрушение пористых плит на медленном фильтре.

«Круглые сутки, с 8 по 9 декабря, бригада из 10 специалистов выполняла работы по опорожнению и ремонту объемного фильтра (по сути, огромного производственного помещения). Одновременно работники крайводоканала обследовали свыше 100 водопроводных колодцев и камер, 19 напорно-регулирующих резервуаров на всем протяжении группового водопровода (196 км)», — рассказали в компании.

В региональной прокуратуре сообщают о проведенной проверке по факту отключения воды в Марьиных Колодцах. Руководителю «Ставрополькрайводоканала» — «Южный» внесено представление. В отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

13 декабря в селе Партизанское Красноярского края обрушилась водонапорная башня, без водоснабжения остались жители 20 частных домов. Районная прокуратура начала проверку.