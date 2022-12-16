Пожар произошел в торговом центре Metrocity в Стамбуле

В торговом центре Metrocity в Стамбуле произошел пожар. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает телеканал A Haber.

Возгорание началось на верхних этажах ТЦ, где расположены кафе и рестораны, люди эвакуируются из здания.

Причина пожара в настоящее время неизвестна. На место вызваны бригады пожарных, медиков и полиция.

Информации о пострадавших пока не поступало.

28 ноября на химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел пожар. Пламя быстро охватило здание фабрики, которая расположена в 100 м от оживленного шоссе. Очевидцы сообщали о густом черном дыме и нескольких взрывах. Позже пожар был потушен.