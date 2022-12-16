Дети в Якутске вернутся с карантина в школы 19 декабря

В Якутске у школьников с 1 по 10-й классы со следующего понедельника, 19 декабря, возобновляется учебный процесс. Соответствующее решение приняла республиканская санитарно-противоэпидемическая комиссия.

ИА YakutiaMedia уточняет, что карантин в школах Якутска ввели с 9 декабря из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемические пороги были значительно повышены, в том числе среди детей от семи до 14 лет.

Ранее сообщалось о том, что в некоторых российских регионах школы частично или полностью ушли на карантин. Так, в Липецке с 19 декабря школы переведут на онлайн-обучение.