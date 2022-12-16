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Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году

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Фото: ТАСС/ERDEM SAHIN
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Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в следующем году. Об этом рассказал 16 декабря журналистам руководитель «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров.

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«О паромах. Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

29 сентября стало известно, что в Турции собираются запустить систему депозитных карт для путешественников из РФ.

По данным турецкой газеты Sabah, специалисты работают над проектом, похожим на «билетную карту», которой российские туристы смогут расплачиваться как при покупке турпакета в Турцию, так и внутри страны — использовать в ресторанах, торговых и развлекательных заведениях.

До этого, 17 августа, открылось паромное сообщение Ейск – Мариуполь. Протяженность маршрута парома составляет около 80 км, время в пути — порядка семи часов. Паром может вмещать более 130 пассажиров и различные грузы.

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