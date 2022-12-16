Число погибших при обстреле Лантратовки в ЛНР выросло до 11

Число погибших в результате попадания снаряда HIMARS в одно из зданий села Лантратовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 11. Судьба еще 20 человек остается неизвестной, сообщили 16 декабря в экстренных службах.

«По уточненной информации, 11 человек погибли, около 20 пострадали, судьба 20 остается неизвестной. Сейчас ведется разбор завалов», — сказал источник ТАСС.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Отмечается, что под завалами всё еще могут оставаться люди.

Об обстреле Лантратовки стало известно утром в пятницу. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS в 4:10 (мск).

В этот же день сообщалось, что ребенок подорвался на растяжке зернохранилища в Новоайдарском районе ЛНР. Он умер в больнице. Российские саперы занимаются разминированием зернохранилища.

Ранее, 12 декабря, руководитель межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока заявила, что примерно 2 тыс. мирных граждан погибли с февраля в результате регулярных обстрелов, наносимых украинскими боевиками по Северодонецкой агломерации в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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