Безработица в России обновила исторический минимум

Безработица в РФ обновила исторический минимум. Об этом в пятницу, 16 декабря, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора.

Как указали в ЦБ, в настоящее время возможности расширения производства в экономике РФ в значительной мере ограничены состоянием рынка труда.

«Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда», — сказано в сообщении.

Ранее, 13 декабря, директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с «Известиями» заявил, что безработица по-прежнему не растет, а значит, экономика продолжает работать.

В ноябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что количество безработных в России снизилось с 1 марта на 118 тыс. человек. В том же месяце Голикова сказала, что в стране количество зарегистрированных безработных сократилось на 7,5 тыс. человек.

12 сентября президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на рынке труда в России более чем стабильной. Однако, по его словам, растет число работников, находящихся под риском увольнения. Он отметил, что в масштабах страны эта цифра небольшая, но в отдельных отраслях сложности могут быть серьезные, в связи с чем президент призвал правительство учитывать этот момент.