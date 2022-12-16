Лукашенко заявил о срыве сроков по формированию единого рынка газа с РФ

Запланированные мероприятия по формированию единого газового рынка с Россией не реализованы, причем все сроки уже прошли. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

«Союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны», — приводит его слова агентство «БелТА».

Лукашенко также потребовал от правительства более жесткого следования курсу по реализации союзных программ с Россией. Он отметил, что в реализации союзных программ на первый план выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность экономики Белоруссии.

О готовности дорожной карты по созданию единого рынка газа в Минске заявляли в сентябре прошлого года. Тогда предполагалось, что в 2022 году стороны согласуют принципы и подходы к работе этого рынка.

Сегодня Белоруссия полностью зависит от поставок российского газа. В настоящее время республика платит за голубое топливо $128,52 за тыс. кубометров — по цене, согласованной на уровне 2021 года. С апреля республика перешла на оплату счетов за газ в российских рублях.

9 декабря Лукашенко заявил, что Белоруссия рассчитывает в 2023 году на равные с Россией цены на газ и он планирует обсуждать этот вопрос на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президенты России и Белоруссии встретятся 19 декабря в Минске. Лидеры двух стран обсудят интеграционные вопросы и торгово-экономическое сотрудничество. Как пояснил белорусский лидер, главной темой станет экономика, в том числе вопросы стратегического характера в этой сфере.

Ранее, 7 декабря, государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Россия и Белоруссия показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).