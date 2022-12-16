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Кроссовер Mazda CX-50 для Китая получит только атмосферные моторы

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Фото: Mazda
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Компания Mazda для новой модели CX-50, которая официально представлена для китайского рынка, снабдит ее менее мощными моторами, чем аналогичная версия выпускаемая для США. Кроме того, в базовом варианте кроссовер будет только переднеприводным, сообщило 16 декабря издание «Авторевю».

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Кроссовер Mazda CX-50 изначально был разработан для американского рынка, теперь производство модели будет налажено и в Китае. Машину будут выпускать на мощностях совместного предприятия Changan Mazda, однако китайская версия СX-50 будет отличатся от американской.

Китайские машины будут только с атмосферными двигателями: двухлитровым, мощностью 158 л. с. и мотором объемом 2,5 л, чья отдача составит 195 л.с. Агрегатам полагается шестиступенчатый «автомат». Базовым станет передний привод, за трансмиссию 4×4 придется доплачивать.

ерсия машины, предлагаемая для Америки, располагает только полноприводным шасси. Что касается мощности, то американские СX-50 могут похвастаться турбированным мотором, который выдает 230 л.с., а атмосферный — 190 л.с. В остальном никаких других отличий не будет, исключая иные материалы, которые будут применяться при изготовлении авто.

СП Changan Mazda уже запустило тестовое производство новой модели, выход на рынок запланирован в первой половине 2023 года. В Китае модель CX-50 заменит кроссовер Mazda CX-5. Эксперты не исключают появление со временем CX-50 в России в рамках параллельного импорта.

6 декабря российские дилеры сообщили, что стали принимать заказы на поставку новой модели кроссовера Mazda — CX-60. Цены на машину варьируются в РФ от 4 000 000 рублей до 5 640 000 рублей. Mazda CX-60 является первым подзаряжаемым гибридом марки с возможностью подзарядки батарей от внешних источников питания PHEV. Прежде компания таких машин не выпускала. В основном CX-60 предлагают с новым турбодизелем объемом 3,3 л и мощностью 254 л.с., который работает в составе установки мягкого гибрида с 48-вольтным стартер-генератором. CX-60 впервые появилась в Европе летом 2022 года.

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