Одиннадцать новых автобусов выведут на маршруты в Благовещенске

В Амурской области закупили 11 новых пассажирских автобусов. Они выйдут на городские маршруты в январе 2023 года. Транспорт удалось приобрести благодаря поддержке Минвостокразвития для Благовещенска.

Автобусы марки ПАЗ-320415-04 «Вектор Next» поступили в МП «Автоколонна 1275». Они вмещают до 68 пассажиров, оснащены системой видеонаблюдения, есть электронные маршрутные указатели, аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. На задней площадке имеется устройство для крепления инвалидных колясок, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на губернатора Василия Орлова.

В ближайшее время автобусы пройдут техосмотры и будут забрендованы в едином стиле. В январе они начнут работать на городских маршрутах и, таким образом, заменят старые изношенные транспортные средства.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев, в свою очередь, сообщил, что за последние четыре года город получил 34 новых автобуса. И с каждым годом количество закупленных транспортных средств увеличивается. Градоначальник рассчитывает, что динамика сохранится, так как необходимо обновлять автобусный парк, морально и технически устаревший.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что Московская область получит несколько новых автомобилей, в том числе 14 машин скорой помощи и 15 школьных автобусов. Деньги поступят из федерального бюджета.