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Девять человек погибли от отравления угарным газом в Татарстане в 2022 году

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В Татарстане с начала 2022 года при пожарах погибли 114 человек. Отравление угарным газом стало причиной гибели девяти человек. Такие данные озвучили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности республики.

Всего в регионе зарегистрировали 4,8 тыс. пожаров. В 2021 году было зарегистрировано больше 5,9 тыс. возгораний, уточняет InKazan.ru. Количество погибших сократилось на 29,19%. Различные травмы при пожарах получили 184 человека.

С угарным газом в Татарстане связано больше 40 происшествий, 33 из них произошли в отопительный сезон. В ряде случаев утечка газа происходит из-за людей, которые не соблюдают требования безопасности, пишет ИА «Татар-информ». В целях безопасности приборы в домах и квартирах проверяют сотрудники газовых служб.

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