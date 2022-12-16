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Американист объяснил разницу в военном бюджете США на Украину и Тайвань

Американист Дудаков: не надо обольщаться — США тратят на Украину на порядок больше, чем на Тайвань
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Фото: Global Look Press/Cpl. Austin Fraley
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США тратят на поддержку Украины больше, чем на поддержку Тайваня. Большая часть средств для Киева идет отдельными траншами, а не в рамках американского военного бюджета. Об этом 16 декабря «Известиям» сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне стало известно, что сенат американского конгресса вслед за палатой представителей одобрил военный бюджет страны на 2023 финансовый год на сумму $858 млрд. Украине будет выделено $800 млн в контексте продолжения Москвой спецоперации. Тайвань же получит около $12 млрд.

«Не будем обольщаться и делать ложных выводов. Действительно, Тайваню выделяется $12 млрд на сдерживание Китая. В целом Европе выделяется $6 млрд, здесь $800 млн — на обеспечение безопасности Украины, но это карманные расходы для украинского бюджета. Связанно это с тем, что Украина финансируется отдельными траншами. Сейчас согласовывается такой транш размером на $38 млрд, что больше гораздо, чем на Тайвань и его до конца декабря может примут и будут тратить до конца следующего года», — сказал эксперт.

Дудаков подчеркнул, что «не стоит публиковать заметки в духе того, что на Тайвань тратится больше денег, чем на Украину», так как это неверно.

«Не тратится на Тайвань больше денег, чем на Украину. На Украину тратится на порядок больше денег, просто они идут отдельной статьей не в оборонном бюджете, а в общем федеральном бюджете», — пояснил он.

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Одобренный законодателями бюджет на 8% превышает предыдущий и предусматривает выделение на $45 млрд средств больше, чем весной запрашивал Белый дом. Пентагон, в частности, намерен поднять зарплаты военнослужащим на 4,6%.

На так называемое военное сдерживание России в Европе запланированы $6 млрд. Свыше $2,7 млрд предполагается потратить на поддержку производства боеприпасов для арсеналов США, которые истощились на фоне поставок Киеву.

После одобрения американским парламентом проект бюджета должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

Профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год 6 декабря.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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