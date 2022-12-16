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Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
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Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции

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Фото: REUTERS/Ognen
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Сербия передала командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в Косово и Метохию контингента сербской армии и полиции. Об этом 16 декабря сообщает сербское издание KURIR.

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KFOR был передан запрос на возвращение от 100 до 1 тыс. сербских силовиков на территорию Косово и Метохии по резолюции 1244 СБ ООН.

О том, что Сербия передаст контингенту НАТО запрос на возвращение в Косово до 1 тыс. сербских силовиков, накануне сообщил президент страны Александр Вучич. При этом он не исключил вынесения вопроса Косово на обсуждение в Совбезе ООН.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово. При этом в Европейской комиссии (ЕК) утверждают, что решения косовских властей не соответствуют ранее достигнутым договоренностям.

В ноябре также сообщалось, что ВСУ Сербии приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и Метохия.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

Спустя два дня начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

11 декабря сообщалось, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Тогда же Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны после угроз премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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